Российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ остается острой проблема коррупции чиновников, но сейчас она стоит не на первом месте. При этом он отметил, что в борьбе с коррупцией главное – это не домашние аресты или отправка чиновников в тюрьму, а сама неизбежность наказания за данное преступление.

Об этом он сказал в четверг во время ежегодной «прямой линии».

«По поводу коррумпированных чиновников – проблема эта известна, считаю, что она является острой», – сказал российский лидер.

При этом он отметил, что анализ перечня поступающих вопросов показывает, что по сравнению с «прямыми линиями» прошлых лет эта тема не находится в числе первых.

«Тем не менее, я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах и даже не в посадках, а дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания», – отметил он.