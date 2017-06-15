Во всех дошкольных образовательных учреждениях Ярославля начался переход на новое единое меню. Составлением рациона для детских садов занималась специализированная рабочая группа, а также сотрудники областной пищевой лаборатории.

Специалисты разработали 10-дневное меню, соответствующее основным принципам детского питания: сбалансированности, калорийности, объему питания с учетом возраста ребенка. Из него полностью исключены все продукты, содержащие консерванты. Вместо них будет больше мяса, молочных и кисломолочных продуктов, овощей, морсов и компотов из натуральных фруктов, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В рационе дошколят появятся творожники, рубленые капустные котлеты, макаронные блюда с овощами, а также пюре с картофелем и морковью. Руководители дошкольных учреждений города тщательно следят за ценами на продукты, чтобы не допустить удорожания питания.