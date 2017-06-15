Подозрительный чемодан обнаружен в четверг в Берлине у железнодорожного вокзала на популярной у туристов площади Александерплац. Об этом сообщила местная радиостанция RBB со ссылкой на представителя полиции Мартина Хальвега.

Сотрудники полиции изучают содержимое чемодана, работают криминалисты, сообщает ТАСС.

Движение по улице Карла Либкнехта, расположенной рядом с площадью, перекрыто.

Станция Берлин-Александерплац пока остается открытой для пассажиров, передает «Федеральное агентство новостей».

О деталях происшествия не сообщается.