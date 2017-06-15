Во время «прямой линии» российский президент Владимир Путин заявил, что верит в будущее российского футбола. По его словам, в стране должна появиться эффективная и радующая болельщиков сборная по футболу.

По его словам, способствовать этому будет то, что все крупные клубы в России уже создали систему подготовки молодых футболистов.

«Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков своими результатами», – сказал российский президент.

Также Путин выразил надежду, что все объекты, который строятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться для развития спорта в стране. Он отметил, что почти все здания, построенные к Олимпийским играм в Сочи, сейчас эффективно используются.