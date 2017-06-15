Оппозиция спекулирует на проблемах, не предлагая решений, заявил в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин.

По мнению главы государства, оппозиция «использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара, использует трудности для собственной раскрутки, чтобы разжиться на них».

«Оппозиция спекулирует на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решение. Такие люди имеют право на диалог с властью», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что готов разговаривать со всем, «кто нацелен на улучшение жизни людей, нацелен [на то], чтобы решать стоящие перед страной проблемы».