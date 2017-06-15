Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн расценивают санкции США в отношении ТЭК России как угрозу европейским компаниям, которые участвуют в развитии энергоснабжения. Об этом говорится в совместном заявлении политиков.

Габриэль и Керн убеждены, что рассматриваемые конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине.

Политики также высказали уверенность, что единственной целью этих санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ, убрав с него газ из России.

«Выбор поставщиков энергоресурсов в Европу находится в компетенции ЕС, а не США, он решается на основе рыночной конкуренции», — говорится в заявлении.