Ведущий американский портал в области ММА-статистики Scorecardmma.com опубликовал список 50-ти лучших бойцов планеты, выступающих за пределами UFC. В список лучших из лучших попали и девять представителей российских организаций:

№15 – Александр Шлеменко (М-1)

№25 – Виталий Минаков (Fight Nights Global)

№29 – Рамазан Эмеев (М-1)

№31 – Никита Крылов (Fight Nights Global)

№ 33 – Диего Брандао (Fight Nights Global)

№40 – Денис Гольцов (АСВ)

№41 – Салман Жамалдаев (WFCA)

№49 – Магомед Анкалаев (WFCA)

№50 – Абдул-Азиз Абдулвахабов (АСВ)

По мнению ведущих спортивных экспертов, Россия сегодня является самой динамично развивающейся страной в мире смешанных единоборств, что лишний раз подтверждает присутствие отечественных бойцов в одним из престижных мировых рейтингов.