Девять российских спортсменов вошли в Топ-50 лучших бойцов мира
Ведущий американский портал в области ММА-статистики Scorecardmma.com опубликовал список 50-ти лучших бойцов планеты, выступающих за пределами UFC. В список лучших из лучших попали и девять представителей российских организаций:
№15 – Александр Шлеменко (М-1)
№25 – Виталий Минаков (Fight Nights Global)
№29 – Рамазан Эмеев (М-1)
№31 – Никита Крылов (Fight Nights Global)
№ 33 – Диего Брандао (Fight Nights Global)
№40 – Денис Гольцов (АСВ)
№41 – Салман Жамалдаев (WFCA)
№49 – Магомед Анкалаев (WFCA)
№50 – Абдул-Азиз Абдулвахабов (АСВ)
По мнению ведущих спортивных экспертов, Россия сегодня является самой динамично развивающейся страной в мире смешанных единоборств, что лишний раз подтверждает присутствие отечественных бойцов в одним из престижных мировых рейтингов.