Президент США Дональд Трамп отреагировал на начатое против него расследование, касающееся якобы воспрепятствованию правосудию. Свой комментарий по данной теме он оставил в личном аккаунте в Twitter.

«Они выдумали ложную историю о сговоре с русскими, не нашли доказательств, а теперь они говорят о препятствии правосудию по этой ложной истории. Мило», — написал американский лидер.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои на источники сообщила, что спецпрокурор США по расследованию якобы «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года старается выяснить, не пытался ли глава государства Дональд Трамп мешать правосудию. По данным издания, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми.