Трамп прокомментировал новое расследование против него
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начатое против него расследование, касающееся якобы воспрепятствованию правосудию. Свой комментарий по данной теме он оставил в личном аккаунте в Twitter.
«Они выдумали ложную историю о сговоре с русскими, не нашли доказательств, а теперь они говорят о препятствии правосудию по этой ложной истории. Мило», — написал американский лидер.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои на источники сообщила, что спецпрокурор США по расследованию якобы «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года старается выяснить, не пытался ли глава государства Дональд Трамп мешать правосудию. По данным издания, расследование началось вскоре после увольнения в мае директора ФБР Джеймса Коми.