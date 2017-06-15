На IV российско-китайской выставке ЭКСПО о реализации проекта моста через Амур губернатор Амурской области Александр Козлов рассказал министру экономического развития России Максиму Орешкину.

По словам губернатора Приамурья, после длительных переговоров российские и китайские инвесторы создали совместное предприятие и начали строительство. Для привлечения инвесторов было зарезервировано 36 га земли и разработан ряд льгот. Также губернатор отметил, что для хорошего функционирования моста имеются некоторые сложности в создании пограничного перехода.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», руководитель совместной российско-китайской компании Хо Юио отметил, что работы ведутся успешно, а в сам проект инвестировано почти 240 млн юаней.

Сейчас в эксплуатацию сдан технологический мост через протоку Каникурганская. На российском берегу Амура прошли работы по созданию причала, выполнено строительство хозяйственных зданий, а также возведен передвижной завод и вахтовый поселок.

Ввод в эксплуатацию моста протяженностью 19,9 км должен состояться в декабре 2019 года. Россия инвестирует в строительство 14 млрд рублей, китайская сторона — 5,2 млрд.