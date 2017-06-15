В суд передано дело о масштабной вырубке деревьев, которую инициировал мэр районного центра Анны в Воронежской области. Павла Мургина обвиняют в превышении полномочий и нарушении режима памятника природы со значительным ущербом.

По данным областного СК, в октябре 2015 года чиновник распорядился вырубить 400 деревьев на территории уникального дендропарка, объясняя это необходимостью благоустройства территории.

Это было сделано несмотря на то, что зеленая зона имела особый статус – памятник культуры и особо охраняемая природная территория регионального значения. Кроме того, Мургин не согласовал вырубку с областным департаментом экологии.

Вырубка продолжалась около полугода, ущерб от уничтожения парка был оценен в 3 млн 400 тыс. рублей.

Сам чиновник своей вины не признал. Ему грозит до семи лет заключения, сообщает ИА «Абирег».