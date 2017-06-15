Во время «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница города Апатиты Мурманской области. Девушка рассказала, что из-за неправильного диагноза ее лечили много лет от болезни спины, но позже ей поставили страшный диагноз – рак четвертой стадии. В ответ на это Путин рассказал, что его отца много лет назад также неправильно лечили от боли в спине.

«Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее», – сказал президент.

Он отметил, что его отец ночами кричал от боли. Только после этого его перевели в другое медицинское учреждение.

«У него было все то же самое, что и у тебя», – сказал Путин девушке.

По его словам, после постановки правильного диагноза врачам удалось найти эффективное средство для лечения. В итоге отец Владимира Путина ушел из жизни не по той болезни, которая была ему диагностирована.

«И тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично», — отметил президент.