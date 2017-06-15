В Сочи подвели итоги 28-го фестиваля «Кинотавр». Главный приз вручили режиссеру Борису Хлебникову и команде фильма «Аритмия». Программа в этом году оказалась на редкость сильной , картины – разнообразными и заметными, явного лидера предсказать было трудно, хотя негласно победу «Аритмии» сулили еще с момента объявления основного конкурсного списка. Кстати, члены жюри в своем выборе сошлись со зрителями: фильм Хлебникова победил и по итогам зрительского голосования.

Показанная в первый день смотра дебютная драма ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова «Теснота», ранее отмеченная наградой ФИПРЕССИ в Каннах, также вполне могла претендовать на Гран-при, равно как и «Заложники» Резо Гигиенишвили. Жюри во главе с Евгением Мироновым распределило призы корректно: Балагова наградили за лучший дебют, Резо Гигиенишвили объявили лучшим режиссером. Оператор «Заложников» Владислав Опельянц получил награду за лучшую операторскую работу.

Мнения гильдии кинокритиков и жюри также частично совпали: приз имени Григория Горина достался ленте «Голова. Два уха», снятой на стыке художественного и документального кино, и его же критики отметили специальным дипломом. Вполне возможно, что у ленты появится прокатчик и посмотреть ее смогут не только критики и гости «Кинотавра». А вот лучшим фильмом смотра члены гильдии объявили «Тесноту». Второй диплом от киноведов достался картине Юсупа Разыкова «Турецкое седло», жюри ту же ленту наградило призом имени Микаэля Таривердиева —за лучшее музыкальное решение.

Фильм «Турецкое седло» оказался едва ли не самым обсуждаемым , впечатлив оригинальностью сценария и его реализации. Главный герой — престарелый чекист-пенсионер, который никак не может перестать следить за подозрительными, по его мнению, людьми. Когда по соседству поселяется молодая супружеская пара, чекист начинает слежку и влюбляется в голос девушки.

Специальным дипломом жюри отметило «Блокбастер», от которого открестился режиссер Роман Волобуев (режиссер снял свое имя с титров). По мнению многих — совершенно напрасно, потому что картина вышла вполне удачной с точки зрения как монтажа, так и сюжета.

Чтобы не обойти дебютный «полный метр» Кирилла Плетнева — комедию «Жги», лучшей актрисой объявили Ингу Оболдину, сыгравшую роль тюремной надзирательницы, обладающей редкой силы оперным голосом.

Роль Оболдиной действительно заслуживает внимания, но справедливости ради нельзя не отметить, что негласно лучшей работой называлась роль дебютантки Дарьи Жовнер в «Тесноте». Молодая актриса, обладающая удивительно пластичной мимикой, заворожила зрителей, хотя ей и не досталась официальная награда.

Награду за лучшую мужскую роль получил Александр Яценко, сыгравший врача скорой помощи в «Аритмии». Справедливость этого решения не вызывает сомнений. Яценко вообще один из самых одаренных современных актеров, и в «Аритмии» он получил возможность реализовать свой талант в полную силу.

«Аритмия», как отметил со сцены Евгений Миронов, фильм о «герое нашего времени» , которого все режиссеры ищут и не могут найти. Хлебников его нашел. В центре картины — человек, который без громких слов и заявлений живет по своему внутреннему нравственному закону и делает свою работу на совесть.

Герой Яценко по имени Олег — живой пример известного утверждения: «Хочешь сделать мир лучше, начни с себя». Несмотря на неприятности дома и на работе, он не заразился душевным равнодушием, и в каждом пациенте видит не абстрактный «вызов», а живого человека. Фильм выглядит настолько достоверным, что создается эффект присутствия в кадре. Как будто на экране демонстрируется фрагмент жизни реальных людей — Олега и его жены Кати (ее сыграла актриса Ирина Горбачева) — со всеми узнаваемыми проблемами и эмоциями.