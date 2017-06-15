По сообщениям китайских СМИ, при взрыве у детского сада, по предварительным данным, погибли семь человек. Около 60 получили ранения.

«В результате взрыва 66 человек пострадали. Два человека погибли на месте, еще пять скончались после госпитализации. в тяжелом состоянии на данный момент находятся девять человек», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Взрыв произошел примерно 16:50 по местному времени (11:50 мск) возле детского сада в городе Сюйчжоу.

Причины происшествия выясняются.