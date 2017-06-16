В Германии 24 сентября состоятся парламентские выборы, итог которых определит не только дальнейший политический курс ФРГ, но и скажется на развитии всего Евросоюза. Подробнее об избирательной кампании, общих интересах Москвы и Брюсселя, совместной борьбе с терроризмом, а также путях выхода Европы из миграционного кризиса «Известиям» рассказал член Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в Большую коалицию), вице-председатель социал-демократической фракции Европарламента, член комитета по международным делам и парламентскому сотрудничеству ЕС-Россия Кнут Флекенштайн .

— Как вы оцениваете шансы кандидата от вашей партии Мартина Шульца на предстоящих выборах?

— Я бы сказал, что сегодня шансы Мартина Шульца — 50:50 . Никак не больше. Предвыборная кампания начнется только в конце июня, так что посмотрим, что будет в итоге.

— Стратегически важный альянс между Германией и Францией обрел сегодня фактически новую жизнь. Если новым канцлером станет Мартин Шульц, останется ли сотрудничество Берлина и Парижа на прежнем уровне?

— Нет, прежним оно точно не будет. Оно станет намного лучше . У нового президента Эммануэля Макрона множество идей не только насчет реформирования Франции, но и всего Евросоюза. Его идеи близки к позиции Социал-демократической партии. В любом случае я уверен, что с Мартином Шульцем на посту канцлера сотрудничество между Берлином и Парижем будет более тесным и продуктивным.

— Как вы оцениваете миграционную политику, проводимую Ангелой Меркель?

— Что касается миграционного курса, я полностью поддерживаю ее. Она поступила храбро, до конца стояла на своем и, несмотря на всю критику, не поменяла свою точку зрения. Но что касается многих других аспектов нынешней политики, то они могут и должны быть усовершенствованы новым правительством после выборов. А говоря о миграционном кризисе, лучше думать о том, как из него выходить. Этот вопрос можно решить действиями, но никак не словами. Небольшой пример: в моем родном городе Гамбурге много новых строящихся домов. Именно такими способами необходимо создавать рабочие места и обеспечивать ими мигрантов. Это один из вариантов решения проблемы внутри страны.

Если говорить о выходе из кризиса в масштабе всего Евросоюза, то преодолеть проблему возможно, если все страны ЕС будут готовы принять у себя беженцев и предоставить им необходимую помощь. Но главным решением, конечно, стало бы устранение первопричин, по которым люди покидают свои родные страны, будь то конфликты, голод или же изменение климата. И здесь важно Евросоюзу, России и США работать сообща. Создать совместную коалицию. И тогда вероятно, что большая часть беженцев вернется домой.

— Будет ли СДПГ продвигать инициативу снятия антироссийских санкций?

— Никому не выгодны санкции, ни России, ни Германии . Но есть такой аспект, как Минские соглашения, которые должны быть выполнены хотя бы частично обеими заинтересованными сторонами. Я надеюсь, что в скором времени нам удастся достичь того, чтобы рестрикции были сняты .

— Как, на ваш взгляд, можно улучшить отношения между нашими странами?

— Считаю, что для этого мы должны делать всё возможное. Особенно это касается так называемого диалога на уровне гражданского общества. Также следует углублять связи среди молодежи, наращивать количество программ обмена. Здесь нужна заинтересованность обеих сторон и в таком вопросе, как получение виз. Уверен, в будущем визовый режим должен быть либерализован . Это касается и России. Считаю, что как Германии, так и Евросоюзу следует делать больше, чтобы такие проекты перед нами открылись. Ведь у нас с Россией много общих интересов. Это и торговые отношения, и наше общее стремление избежать войны с катастрофическими последствиями. Важно, чтобы между нашими странами установился конструктивный диалог.

— Могут ли Россия и Германия вместе противостоять терроризму?