Школьник упал со скутера и попал под колеса машины ГИБДД во время преследования, в результате чего скончался. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел ночью, 13 июня, на 12 км автодороги Шихово–Шарапово–Кубинка в районе села Никольское Одинцовского района. Трое подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, все вместе ехали на одном мотоцикле без защитной экипировки и шлемов, а также без световых огней. Экипаж ГИБДД преследовал их с целью пресечения их противоправных действий. Один из подростков упал с мотоцикла и угодил под колеса полицейского автомобиля, сообщает «Дни.Ру».

По версии следствия, сотрудники ГИБДД неоднократно требовали у подростков остановиться, прижавшись к обочине, но те лишь увеличивали скорость. После столкновения с машиной преследования подросток получил несовместимые с жизнью травмы. По другой версии, управляющий скутером 20-летний местный житель пытался уйти от погони, совершив небезопасный маневр на дороге, в результате чего его 13-летний пассажир выпал из седла и попал под колеса полицейского автомобиля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть 13-летнего подростка. Расследование происшествия продолжается.