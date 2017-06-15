Россия собирается повысить боеспособность сирийской армии, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной «прямой линии».

Глава государства отметил, что РФ собирается наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта.

«Наша задача в ближайшей перспективе — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской республики и спокойненько выйти на расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, и на Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов», — сказал российский президент.