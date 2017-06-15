На 89-м году шел из жизни Алексей Баталов. По просьбе «Известий» о легендарном актере вспоминают его коллеги.

Народный артист России, кинорежиссер Владимир Хотиненко:

— Уход Алексея Баталова — невероятная потеря. Царствие Небесное. Молиться надо за него. Светлой души человек был. Когда меня свела судьба с ним, я посчитал, что это чудо. С детства видел его в кино, а тут он живой перед мной стоит. Я пришел во ВГИК, он уже там преподавал. Студенты его любили. Он был архиответственным человеком. В работе еще и принципиальным, а такие люди время от времени попадают в конфликтные ситуации, и он умел отстаивать свои принципы.

У нас были очень хорошие отношение, и это естественно, учитывая мое бесконечное к нему уважение. Кроме того, что он — выдающийся, фантастический актер, Алексей Владимирович был замечательным человеком: чрезвычайно мужественный, добрый, порядочный, очень скромный. Если бы он услышал эти мои слова, отмахнулся бы просто. Но я и при жизни его их говорил.

У нас в семье ходила шутка. Мой папа, когда ревновал маму, горячился и в запале говорил: «Иди к своему Баталову!» Тогда кумиры были как родные, близкие люди. В киосках открытки с их портретами продавались. Кто-то коллекционировал даже. И понятно, что у Алексея Баталова была миллионная армия поклонниц. Как-то, будучи на дне рождения Алексея Владимировича, я рассказал ему эту семейную историю. Он очень смеялся.

К сожалению, с возрастом Алексей Баталов не был востребован кинематографом. Видимо, не было ролей для него. Так часто случается, и не только со звездами. Тут и молодые выпадают из обоймы. Я считаю, что о стариках должны заботиться профсоюзы. Ну а кино — достаточно жестокий мир .

Николай Бурляев, актер, режиссер, президент международного кинофорума «Золотой витязь»:

— Уход Алексея Баталова ― это большая утрата и для нашего кинематографа, и лично для меня. По сотворчеству я навсегда останусь ему благодарен, что он стал первым режиссером, кто разглядел во мне «не мальчика, но мужа» и дал главную роль в своем фильме «Игрок » (1972). Многие считают, что это до сих пор ― одна из лучших экранизаций произведений Достоевского. Этот же фильм очень объединил нас духовно.

Я не так часто виделся с Алексеем Владимировичем в последние годы, но сердечное чувство никогда к нему не терялось. Я искренне рад, что успел отдать дань уважения и благодарности этому большому артисту и человеку: несколько лет назад на кинофоруме «Золотой витязь» Алексей Владимирович получил высшую награду нашего смотра, золотую медаль имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. А вклад Баталова в наше кино поистине велик и останется на века экранным примером ума, благородства, интеллигентности и стойкости.

Вячеслав Шмыров, киновед, худрук кинофестиваля «Московская премьера»:

— Алексей Владимирович создал экранный образ безусловно положительного героя, и даже в каком-то смысле стал его пленником, но это был сладкий плен . В советское время это не проговаривалось подробно, но очевидно, что за «положительностью» Баталова стоял огромный бэкграунд дореволюционной культуры. Все-таки он вырос во мхатовском доме, даже общался в детстве с Анной Ахматовой.

Сам он многое делал для того, чтобы сохранилась русская классическая литература: ставил ее как режиссер (Алексей Баталов снял фильмы «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок». ― «Известия»). По этой причине особенно любил работу на радио, где состоялись многие постановки по Лермонтову, Тургеневу, Чехову. Наконец, он преподавал, и в этом тоже была его миссия соединения разорванной связи различных культурных звеньев ― Баталов соединял поколения…

Когда лет 15 назад московское правительство предложило мне сделать фестиваль, рассчитанный не на профессионалов, а на максимально широкий круг москвичей, я понимал, что во главе него должен стоять человек, который вызывает у большинства безусловное доверие. И мне казалось справедливым, что этим человеком должен быть Алексей Баталов. Мы с ним не были тогда знакомы ― я просто попросил о встрече, и он мне сразу дал согласие стать президентом «Московской премьеры».

В итоге, как мне кажется, он полюбил фестиваль, насколько мог активно участвовал в его работе, был на всех церемониях открытия и закрытия, что, конечно же, в последние годы давалось очень нелегко, и он нередко извинялся, что не сможет прийти на то или иное мероприятие. В последние годы, я знаю, он сильно переживал наступление старости, уход друзей, уход привычного мира, в котором он достаточно гармонично жил. И эта печаль мешала ему участвовать в публичной жизни, и родные иногда заставляли его куда-то выходить, понимая, что связь с людьми и жизнью ― всегда лучшее лекарство. Светлая память!