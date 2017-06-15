Решение о повышении пенсионного возраста в России не принято, но активно обсуждается.

Об этом во время «прямой линии» в четверг заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я считаю, что к этому (возможному повышению пенсионного возраста в России. — «Известия») относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов о том, что решение уже принято, — нет», — сказал президент, отметив, что этот вопрос обсуждается «на экспертном, на правительственном уровнях».

По словам главы государства подходить к повышению пенсионного возраста надо очень аккуратно, решать без суеты и спешки.