Вопрос с отсутствием воды в нескольких домах в Тольятти решился после того, как жители опубликовали в сети обращение к Владимиру Путину. В нем люди рассказывали, что практически оказались на улице из-за того, что в их домах было отключено водоснабжение.

«Осталась одна надежда — на Вас», — говорили жители.

Спустя несколько дней воду в квартиры дали.

Как пояснили ресурсу TLTGorod.ru в городской прокуратуре, вопрос был решен совместно с районной прокуратурой с привлечением представителей городской администрации. Проблема же возникла из-за спора застройщика недавно сданных домов, ресурсоснабжающей и управляющей компаний.

Как сказали в районной прокуратуре, к достижению компромисса привела принципиальная позиция надзорного органа по защите прав и интересов граждан.