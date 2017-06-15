Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не уходит в отставку, об этом сообщили в пресс-службе главы края.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной отставке Владимирова.

«Информацию об отставке категорически опровергаем, она не соответствует действительности. Сейчас Владимир Владимиров направился в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в возникшей ситуации», — сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор выехал в село Краснокумское для проверки сообщения местной жительницы о платных справках в МФЦ для получения выплат пострадавшим от паводков.