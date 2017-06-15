Республика Саха (Якутия) возглавила рейтинг регионов РФ, подготовленных к будущему. К такому выводу пришли специалисты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Согласно исследованию, Якутия обеспечила себе первое место в данному рейтинге благодаря максимальному горизонту планирования инновационной активности. В частности, основные направления стратегии социально-экономического развития республики предполагают целевое видение до 2050 года, отмечает ИА SakhaNews.

На втором месте по рейтингу готовности к будущему занимает Санкт-Петербург. Успех по уровню готовности к будущему городу обеспечила инновационно ориентированная медийная повестка.

На третьей позиции оказалась Свердловская область за счет высоких показателей по длительности стратегического планирования, интенсивности пресс-сопровождения достижений в области науки, инноваций и промышленности, а также благодаря частоте использования научно-технологической и инновационной лексики в тексте региональной стратегии. Москва оказалась на седьмом месте рейтинга.

В числе самых неподготовленных регионов оказались Хакасия, Тыва и Рязанская область, занявшие в рейтинге 83-е, 84-е и 85-е места.

Рейтинг субъектов РФ был составлен по параметрам, отражающим готовность к будущему, и является агрегированной оценкой качества стратегического управления на региональном уровне. Ранжирование рейтинга составлено за счет значений индекса готовности региона к будущему. В его основу легли показатели, характеризующие дальность горизонта планирования в региональных стратегиях социально-экономического развития, их технологическую ориентированность, а также присутствие в СМИ материалов об успехах регионов в сфере научно-технического, инновационного и промышленного развития.