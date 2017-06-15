Российские власти изучают перспективы строительства моста на Сахалин, который соединил бы остров с континентальной Россией, сообщил в четверг президент Владимир Путин.

"Конечно, это было бы полезно <...> Решение, конечно, не принято, но мы об этом думаем", - сказал Путин в ходе "Прямой линии", оценив этот проект в 286 млрд рублей.

Он напомнил, что альтернативой мосту мог бы стать тоннель.

Кроме того, Путин сообщил, что строительство Крымского моста через Керченский пролив идет с опережением.

Мост в Крым будет построен в срок и обойдется дешевле сахалинского проекта, добавил президент.