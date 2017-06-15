Путин: мост на Сахалин был бы полезен
Российские власти изучают перспективы строительства моста на Сахалин, который соединил бы остров с континентальной Россией, сообщил в четверг президент Владимир Путин.
"Конечно, это было бы полезно <...> Решение, конечно, не принято, но мы об этом думаем", - сказал Путин в ходе "Прямой линии", оценив этот проект в 286 млрд рублей.
Он напомнил, что альтернативой мосту мог бы стать тоннель.
Кроме того, Путин сообщил, что строительство Крымского моста через Керченский пролив идет с опережением.
Мост в Крым будет построен в срок и обойдется дешевле сахалинского проекта, добавил президент.