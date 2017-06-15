В Санкт- Петербурге заработала единая система экстренных служб «Система 112», сообщили в Минкомсвязи.

С 15 июня 2017 года дозвониться в любые экстренные службы можно будет по единому номеру «112». Пользователи мобильных сетей в Петербурге для дозвона в оперативные службы также смогут использовать номера «101», «102», «103», «104». Со стационарных телефонов будут доступны двузначные номера «01», «02», «03», «04».

В регионах, где уже введена данная система, при наборе номера «112» действует система автоматического определения местонахождения звонящего, что увеличивает скорость реагирования экстренных служб на вызов.

До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России.