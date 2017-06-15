Законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет не будет старить армию, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Реформа не будет старить армию. У нас и так на должность командира роты, полка невозможно поставить старого человека. Когда мы говорим об увеличении возраста, эти люди могут спокойно преподавать в учебных заведениях, быть наставниками, обмениваться своим опытом. У нас был период, когда люди уходили в 50–55 лет, полные сил и энергии. Эта тема очень серьезная, и она создавала очень большие трудности для отдельных военнослужащих», — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, законопроект позволит убрать тех, кто не намерен полностью посвятить себя службе армии.

«Это повысит ответственность тех, кто принимает решение о выборе своей профессии. Задуматься о том, что если ты хочешь служить, то ты служи, но у тебя есть вот эти рамки. Ты должен понимать, что если у тебя другие планы, то лучше обозначить тему и не идти в армию. Я полностью поддерживают эту реформу», — сказал сенатор.

Новый законопроект расширит социальные гарантии военнослужащих, заявил Клинцевич.

«Добавляются не только пять лет к службе, добавляются и меры социальной поддержки, которые будут гарантированно обеспечивать человеку свободный выход на пенсию, реализацию на гражданке, получение второй пенсии и гарантированное пенсионное обеспечение», — сказал он.