Музейный комплекс «Памятник латышским стрелкам» в Орловской области выставлен на продажу. Это связано с тем, что Федеральное государственное предприятие учхоз «Лавровский» ОрелГАУ признано банкротом.

В числе его активов оказался районный объект культурного наследия. Монумент выставлен на торги с начальной ценой в 26,5 тыс. рублей, пишет InfoOrel.ru. Власти Орловского района заверили, что опасаться за судьбу исторического памятника не стоит. Он будет выкуплен и передан на баланс администрации.

Латышскими стрелками называют участников частей, сформированных в 1915 году во время Первой мировой войны из жителей Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний. После Октябрьской революции, во время Гражданской войны в России они поддержали большевиков и стали одними из первых воинских частей, стоявших у основания РККА. Являлись самым крупным национальным военным формированием на службе в Красной армии.