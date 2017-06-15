Из 28 стран Европейского союза самой дорогой для проживания оказалась Дания, самой дешевой — Болгария. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Евростата), опубликованные в четверг, 15 июня.

Как уточняется в исследовании, средний уровень цен в Европе отмечен в Италии и Германии. При этом между отдельными странами и регионами ЕС уже который год сохраняется большой разброс в стоимости проживания.

Если средний показатель по Европе принять за 100%, то в Дании он составляет порядка 139%, в Ирландии —125%, в Швеции — 124%. В Болгарии показатель составляет лишь 48%, в Румынии — 52%.

Самая низкая стоимость алкогольных напитков и табака зафиксирована в Болгарии и Венгрии, самая высокая — в Ирландии и Великобритании.

Отдых дешевле всего обойдется в Болгарии, Румынии и Чехии, дороже всего съездить в Данию и Швецию.

Также в исследовании приводятся показатели некоторых государств, не входящих в Евросоюз. Самыми дорогими странами континента являются Норвегия, Исландия и Швейцария.