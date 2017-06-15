Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по обращению жительницы Оловянинского района к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе «прямой линии» жительница Забайкалья Наталья Калинина, которая пострадала от пожаров в апреле 2015 года, пожаловалась президенту на то, что региональные власти предоставили ей жилье, непригодное для проживания.

Прокуратура Забайкальского края даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав пострадавших жителей края.

Одновременно губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила, что встретится с Натальей Калининой.

«Разберемся, выясню все обстоятельства, встречусь. Беру ситуацию на личный контроль», — процитировала слова Ждановой ее пресс-секретарь Елена Назарова, сообщает «РИА Новости».