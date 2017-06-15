В Чечне прекращено уголовное преследование спортсмена Мурада Амриева, которого подозревали в подделке документов.

«Дознавателем отдела полиции № 3 управления МВД по городу Грозный 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — сказал представитель чеченской полиции, передает «Интерфакс».

Ранее бойца смешанных единоборств Амриев обвиняли в использовании заведомо подложного паспорта.