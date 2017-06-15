В Нижегородской области увеличилось количество семей, в которых трое и более детей. За год их стало больше на 9,5%. Об этом говорится в материалах регионального министерства социальной политики. На 1 июня в области проживают 21 792 такие семьи.

Как отмечает ИА «НьюсНН», месяц назад их насчитывалось 21 582. То есть только за июнь число таких семей выросло на 210.

Также за год на 4% стало больше приемных семей. Сейчас их более 4 тыс. А вот число детей, которые находятся под опекой, снизилось на 1% за этот период — до 9540 человек.

Ранее отмечалось, что за 10 лет число многодетных семей в Нижегородской области увеличилось почти в два раза. По мнению экспертов, это связано с тем, что в регионе были сохранены социальные выплаты. В частности, сейчас там продолжают действовать льгота 50% на оплату ЖКУ, представление бесплатных путевок в летние лагеря, а также оплата проезда и питания.