Турецкий суд приговорил к 7,5 года лишения свободы судью ООН Айдына Седафа Акая, передает Reuters.

Как сообщается, судье ООН предъявлено обвинение в «членстве в террористической организации». Ранее власти Турции обвинили Акая в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

Международный суд обвинил Турцию в нарушении международного права, так как Акай обладает дипломатическим иммунитетом. Его задержание стало первым случаем нарушения иммунитета судьи ООН.

До утверждения окончательного приговора Акаю запрещается покидать пределы Турции.