Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. ЧП произошло с лайнером авиакомпании «Уральские авиалинии». В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет выполнял рейс из Москвы и в Кольцово при совершении посадки выкатился за пределы ВПП. По предварительной версии, это могло произойти из-за мокрого покрытия посадочной полосы. Перед прибытием воздушного судна в Екатеринбург прошел, сообщает ИА «Ура.ру».

На борту самолета находятся 150 человек, в том числе пять маленьких детей. Работа аэропорта сейчас заблокирована из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе.