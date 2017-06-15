Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк пообещал «освободить» неподконтрольные Киеву территории Донбасса и «зачистить» их в обязательном порядке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинский «5 канал».

Как сообщает «Русская планета», законопроект о прекращении режима «антитеррористической операции» в Донбассе будет внесен в Верховную раду. В частности, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает необходимым перейти к новому формату защиты страны. Одновременно президент страны Петр Порошенко выступил против отказа от силовой операции.

Власти Киева уже больше трех лет проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали большее 10 тыс. человек.