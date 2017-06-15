Россия в случае необходимости готова предоставить политическое убежище бывшему главе Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми, заявил президент Владимир Путин.

В ходе «прямой линии» российский лидер иронично прокомментировал показания Коми, которые тот дал парламенту в связи с расследованием «российского следа» в американской политике.

«Если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России», - сказал Путин, сравнив Коми с живущим в России экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом.

Американский лидер Дональд Трамп отправил Коми в отставку в начале мая 2017 года. После этого экс-директор ФБР признался, что записывал разговоры с ним, а затем передавал записи в СМИ.

«Чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию», - пошутил Путин.