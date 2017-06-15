Президент России Владимир Путин заявил, что причиной расцвета русофобии в США стала обостряющаяся внутриполитическая борьба. Он также отметил, что у России в США очень много друзей, но истерия в СМИ оказывает свое влияние.

«То, что сейчас развивается русофобия в США, мы это видим. Мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы», — сказал Путин в ходе «прямой линии» в четверг, 15 июня.

При этом российский лидер отметил, что россияне не считают США своим врагом.