Новый российский авиалайнер МС-21 в рамках испытаний совершил третий полет, сообщил производитель воздушного судна «Иркут».

«На аэродроме Иркутского авиационного завода 15 июня 2017 года <…> состоялся третий полет нового пассажирского самолета МС-21. Полет выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний и продолжался полтора часа», — сказано в сообщении производителя.

Также отмечается, что полетное задание было полностью выполнено. Второй полет нового лайнера состоялся накануне в среду. А впервые летные испытания МС-21 провел 28 мая. В ходе полетов все системы самолета работали без сбоев.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров. В настоящий момент имеется 175 подтвержденных заказов на покупку лайнера, в том числе от иностранных компаний.