Этот четверг в Москве станет, по прогнозам синоптиков, не только самым холодным днем на неделе, но и войдет в историю как самое холодное 15 июня за последние 138 лет. Воздух прогрелся лишь до +10 градусов.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, для эпохи глобального потепления такое арктическое вторжение уникально. «Подобного рода обвалы холода в XIX веке случались один раз в семь лет, в XX веке — один раз в 12 лет, в текущем столетии — впервые», — написал метеоролог на своей странице в Facebook.

Более низкую температуру метеорологи зафиксировали только в 1879 году. Столбики термометров опустились тогда до +9,9 градуса. А в XX веке самая низкая дневная температура в этот день была в 1950 году (+12,6), пишет сайт «Комсомольской правды».

По прогнозам синоптиков, погода в Москве должна улучшиться в пятницу. Летняя погода вернется в столицу в выходные — ожидается потепление до +21...+24 градусов.