В ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане появятся сразу три новых крупных резидента с совокупной суммой инвестиций более 650 млн рублей. Проекты получили одобрение главы региона Рустама Минниханова.

Как передает ИА «Татар-информ», «СТ Алабуга» планирует осуществить производство более 2300 единиц транспорта в год на базе автомобиля Ford Transit, выпускаемого на расположенном в ОЭЗ заводе Ford Sollers. Проект «Агрусхим-Алабуга» предусматривает выпуск 5700 тонн средств защиты растений в год. Третий инвестор, «СТиМ-Алабуга», планирует построить на территории ОЭЗ завод и логистический центр. Компания наладит выпуск световозвращающих стеклошариков мощностью 7900 Вт в год для дорожной разметки.

Особая экономическая зона «Алабуга» была создана решением правительства России 21 декабря 2005 года в Елабужском районе Татарстана. На сегодняшний день она является одной из крупнейших и наиболее успешных ОЭЗ промышленно-производственного типа в России.