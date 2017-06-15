Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» напомнил, что в российском кинематографе были более жесткие фильмы о царской семье, чем картина Алексея Учителя «Матильда».

Путин также подчеркнул, что уважает Учителя, с которым знаком лично.

«Мы с ним (Учителем) знакомы лично. Уважаю его как человека, настроенного патриотически (насколько я представляю его взгляды), и человека, который делает талантливые вещи», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская не пытается запретить «Матильду», а просто отстаивает свою точку зрения.