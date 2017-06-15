Путин о «Матильде»: были и более жесткие фильмы о царской семье
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» напомнил, что в российском кинематографе были более жесткие фильмы о царской семье, чем картина Алексея Учителя «Матильда».
Путин также подчеркнул, что уважает Учителя, с которым знаком лично.
«Мы с ним (Учителем) знакомы лично. Уважаю его как человека, настроенного патриотически (насколько я представляю его взгляды), и человека, который делает талантливые вещи», — сказал глава государства.
При этом Путин отметил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская не пытается запретить «Матильду», а просто отстаивает свою точку зрения.