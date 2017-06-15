В Башкирии за приготовление шашлыка на приусадебном участке могут наказать. Сумма штрафа составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

По словам представителя МЧС по РБ Владимира Горина, приготовление мяса таким способом приравнивается к сжиганию пала сухой травы или мусора. Впрочем, как уточняется, жарить шашлык можно, но с соблюдением противопожарных правил, а именно: на углях в закрытом мангале, не ближе 5 м от построек, на площадке, где стоит мангал, не должно быть горючих материалов.

В ведомстве напомнили, что во время противопожарного периода в регионе сумма штрафов увеличивается в два раза.

«МедиаКорСеть» сообщает, что с начала года инспекторы составили 300 протоколов за разведение огня на дачных участках. За соблюдением правил следят около 300 мобильных групп. При первом нарушении выдается письменное предупреждение.