Ульяновск вошел в десятку лидеров по росту цен на «однушки»
По данным портала «Домофонд», Ульяновская область стала девятой по росту цен на аренду однокомнатных квартир. Об этом свидетельствуют рейтинг за апрель 2017 года, где рост цен на аренду вырос на 1,2% в месяц.
В апреле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила чуть более 9,4 тыс. рублей, в марте — 9,1 тыс. рублей. С такими показателями Ульяновская область заняла последнее место в первой десятке. Об этом сообщает портал 1ul.ru.
Рейтинг областей, где цены на аренду жилья продолжают расти, возглавили Крым, Адыгея и Астраханская область. Четвертое место заняла Мордовия с приростом в месяц 1,2%.
В целом по всей России отмечено снижение цен на аренду жилья.