По данным портала «Домофонд», Ульяновская область стала девятой по росту цен на аренду однокомнатных квартир. Об этом свидетельствуют рейтинг за апрель 2017 года, где рост цен на аренду вырос на 1,2% в месяц.

В апреле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила чуть более 9,4 тыс. рублей, в марте — 9,1 тыс. рублей. С такими показателями Ульяновская область заняла последнее место в первой десятке. Об этом сообщает портал 1ul.ru.

Рейтинг областей, где цены на аренду жилья продолжают расти, возглавили Крым, Адыгея и Астраханская область. Четвертое место заняла Мордовия с приростом в месяц 1,2%.

В целом по всей России отмечено снижение цен на аренду жилья.