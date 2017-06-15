Пограничная служба Финляндии задержала российскую яхту, на которой были нелегально перевезены 17 иностранцев. Об этом сообщили в финской погранслужбе.

Уточняется, что 14-метровая российская яхта была задержана 6 июня, она занималась нелегальной транспортировкой людей через Сайменский канал. Личности 17 иностранцев в настоящее время устанавливаются.

Преступление расследуется в сотрудничестве с российскими властями. Экипаж судна из трех человек задержан, яхта конфискована. В интересах следствия остальные подробности не разглашаются.