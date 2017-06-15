СК возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки во время пластической операции в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, медики одной из столичных клиник проводили девушке пластическую операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица. Она скончалась прямо на операционном столе. Как сообщает «ТВ Центр», девушка родилась с синдромом Гольденхара и ее мать отказалась от новорожденной из-за недуга. Воспитывалась она в Азовской школе-интернате. Ее мать в эфире одной телепередачи пообещала забрать ее домой только после пластической операции.