Российский президент Владимир Путин в прямом эфире поздравил семью из Уфы с рождением сына — мальчик появился на свет во время «прямой линии». Глава государства пожелал им счастья.

Во время прямого включения из перинатального центра Уфы, где один из врачей собирался задать Владимиру Путину вопрос, в кадр неожиданно попал мужчина с младенцем на руках. Выяснилось, что ребенок родился буквально 20 минут назад. Мужчина по имени Артем рассказал, что это его второй сын, которого будут звать Михаил.

«Хочу поздравить Михаила Артемовича, его папу и маму с рождением, а его самого — с появлением на свет Божий. Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребенку», — сказал президент.