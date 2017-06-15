Европарламент (ЕП) принял решение лишить депутатской неприкосновенности экс-кандидата в президенты Франции и главу партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Такое решение было принято по запросу правоохранительных органов Франции. Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Марин Ле Пен, так как ее сотрудников подозревают в фиктивном устройстве на работу в качестве помощников политика в ЕП.

За решение лишить Ле Пен иммунитета проголосовало большинство депутатов.

Это уже не первый случай, когда лидера «Национального фронта» лишают депутатской неприкосновенности. В июле 2014 года Ле Пен также лишили иммунитета после предъявления ей обвинений в «подстрекательстве к расовой ненависти», однако позже, в 2015 году, суд снял обвинения и восстановил ее парламентскую неприкосновенность.