В память об известном артисте Алексее Баталове «Россия 1» покажет последнее большое интервью, а также фильм «Поздняя встреча», сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы ВГТРК Виктория Арутюнова.

«Сетка меняться не будет. В 2 часа ночи будет показан документальный фильм «Монолог Баталова» — последнее большое интервью актера. Сразу после него выйдет фильм «Поздняя встреча», — сообщила представитель телерадиокомпании. Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве на 89-м году жизни. Прощание с актером состоится 19 июня в Большом зале Центрального дома кинематографистов (ЦДК).