В субботу и воскресенье температура в Московском регионе приблизится к климатической норме, температура в конце недели достигнет 24 градусов. Об этом сообщает в четверг Гидрометцентр России.

Если в четверг и пятницу циклон продолжит влиять на погоду на территории столичного региона, температура днем не превысит 9–14 и 13–18 градусов соответственно, то уже в субботу и воскресенье придет антициклон из Европы, станет теплее, температура приблизится к климатической норме, отмечают синоптики.

17 июня днем прогнозируется 15–17 градусов в Москве и 13–18 — в Подмосковье. В воскресенье, 18-го, воздух прогреется до 21–23 в Москве и 19–24 по области.

С четверга по воскресенье в Москве и Московской области, по прогнозу Гидрометцентра, будут идти кратковременные дожди.