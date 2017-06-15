Завершено расследование по делу в отношении 51-летнего генерального директора частной компании, который также является депутатом госсобрания Марий Эл. Предприниматель обвиняется в незаконном получении кредита.

Как сообщает ИА «МариМедиа», гендиректор и единственный учредитель компании изначально знал об убыточности своего предприятия. Однако в августе 2015 года взял кредит, предоставив банку заведомо ложные сведения о прибыли.

С августа по декабрь 2015 года, в соответствии с договором, организация получила и использовала кредит в сумме более 24,5 млн рублей. Но по итогу банку было возвращено всего 20 млн рублей. Также было принято решение о ликвидации компании депутата.

В результате банку был нанесен ущерб в размере более 4,5 млн рублей.

Материалы дела составили 14 томов. Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.