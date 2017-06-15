Российский лидер Владимир Путин пошутил над Петром Порошенко, который процитировал стих Михаила Лермонтова с фразой о "голубых мундирах".

Стихами русского классика Порошенко отреагировал на введение безвизового режима с Европой, и вопрос Путину об этом прозвучал в четверг в ходе "Прямой линии".

"Там этих голубых мундиров больше, чем у нас", - пошутил Путин, комментируя перспективы интеграции Украины с ЕС.

"Совет вам для любовь", - добавил президент России.