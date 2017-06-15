Путин: в Европе "голубых мундиров" больше, чем у нас
Российский лидер Владимир Путин пошутил над Петром Порошенко, который процитировал стих Михаила Лермонтова с фразой о "голубых мундирах".
Стихами русского классика Порошенко отреагировал на введение безвизового режима с Европой, и вопрос Путину об этом прозвучал в четверг в ходе "Прямой линии".
"Там этих голубых мундиров больше, чем у нас", - пошутил Путин, комментируя перспективы интеграции Украины с ЕС.
"Совет вам для любовь", - добавил президент России.