Массовую гибель животных зафиксировали в Краснодарском крае. Причиной тому послужил разлив нефти на 345 км нефтепровода Лисичанск–Тихорецк 1 вблизи реки Куго-Ея в Кущевской станице. Экологическое загрязнение наблюдается на поверхности водоема, где камыши покрыты черным характерным веществом. Помимо этого, вблизи водоемов ощущается характерный запах нефти, на воде заметны маслянистые разводы.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, неизвестные повредили магистраль нефтепровода при попытке похитить черное золото. По факту разлива нефтепродуктов местные следователи возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица, совершившего хищение, организована проверка соблюдения экологического законодательства, устанавливается ущерб, причиненный окружающей среде. Ход расследования поставлен прокуратурой района на контроль.