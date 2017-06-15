Саратовские власти намерены потратить более 500 тыс. рублей на содержание фонтана в сквере «Дружба народов». Условия электронного аукциона появились на сайте госзакупок.

В частности, обслуживание включает ремонт, во время которого обновят штукатурку, демонтаж форсунок и насосов на зимний период, очистку чаши, слив и наполнение водой системы отопления.

Сам процесс обслуживания будет продолжаться до 30 сентября. Гарантия на работы не менее двух лет, сообщает ИА «Взгляд-инфо».